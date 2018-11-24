Lefkoşa’da Yürüyüş ve Eylem Yapılacak

BM Genel Kurulu’nun 1999 yılında kadına yönelik şiddete karşı toplumda farkındalık yaratmak amacıyla ilan ettiği Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde toplumsal cinsiyet eşitliği mücadelesi veren örgütler yürüyüş ve eylemler yapacak.

Yürüyüş, saat 10.30’da Lefkoşa Dereboyu’nda Kumsal Parkı’nda toplanmayla başlayacak.

“BU YOLDA BEN DE VARIM”

Kadından Yaşama Destek Derneği (KAYAD) yarın “Bu yolda ben de varım… Kadına yönelik şiddet ve ev içi şiddete karşı hep birlikte yürüyoruz!” sloganıyla herkesi saat 10.30’da Lefkoşa Dereboyu’nda Kumsal Parkı’nda toplanmaya ve yürüyüşe çağırdı.

FEMA: “ŞİDDETE KARŞI İSYANDAYIZ”

Feminist Atölye (FEMA) da, “öldürülen kız kardeşlerimiz için sesini ve sözünü al da gel” sloganıyla aynı yerde aynı saatte toplanma çağrısında bulundu.

Kadın cinayetlerinin giderek arttığı bu dönemde, kadın dayanışmasının hayati önem taşıdığı vurgulanan FEMA açıklamasında, “25 Kasım Kadına karşı şiddeti önleme gününde hep birlikte sesimizi duyurmak için yürüyoruz! Kız kardeşlerimize yapılanların hesabını sormak için sokaklara dökülüyoruz” ifadeleri yer aldı.



Açıklamada şöyle denildi:

“Kocası tarafından öldürülen Sevinç Karasalih için; sokak ortasında defalarca bıçaklanma sonucu can veren Burcu Okumuş için; bıçaklandıktan sonra, yakılarak katledilen Gamze Pehlivan için; kocası tarafından boğazı sıkılarak öldürülen Nejla Mağracı için; Aşkın Şevketoğlu için, İmrane Sapmaz için; Sibel Dedecan için; Şükran Sadrazam için; Ayşe Kanat için; İlkay Hikmetoğlu için; Halime Çetin için; bütün erkek şiddetine maruz kalan kız kardeşlerimiz için yürüyoruz!



Kadın cinayetleri politiktir!”

Yürüyüşe Mesarya Kadınlar İnisiyatifi, MAKAMER, Akova Kadınlar Birliği de destek veriyor.

İÇİŞLERİ, POLİS, MECLİS, ÇALIŞMA BAKANLIĞI ÖNÜNDE EYLEM

Öte yandan Kadın Eğitimi Kolektifi, Baraka Kültür Merkezi ve Bağımsızlık Yolu, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle yarın, kadın cinayetlerinin önüne geçilememesi, kadınlar için etkili bir koruma uygulaması geliştirilemediği gerekçesiyle eylem yapacak.

Kadın Eğitimi Kolektifi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre eylem, saat 16.30’da İçişleri Bakanlığı, Polis Genel Müdürlüğü ve Meclis önünde eş zamanlı olarak bildiri okunmasıyla başlayacak. Ardından saat 17.00’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı önüne gidilecek