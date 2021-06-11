Lefkoşa’da yüzme eğitimi verilecek

TED Kuzey Kıbrıs Koleji, yüzme sporunun faydalarından tüm öğrencilerin yararlanmasını amaçlayan yüzme eğitim programı hazırladı.

Okul Kampüs alanı içinde okula ait kapalı yüzme tesisinde yer alacak program, 21 Haziran’da başlayıp yaz boyunca devam edecek.

Ted Kuzey Kıbrıs Koleji’nden yapılan açıklamada, öğrencilerin kas koordinasyonu ve nefes kontrolünü geliştirmesini, suya ve su ortamına alışmasını ve yüzmeyi öğrenmeye hazır olması için gerekli becerileri kazanmasını sağlamayı amaçladıkları ifade edildi.

Yüzme Grupları

Yüzme Yaz Kursunda adaptasyon grupları şöyle belirlendi:

Nemo 1 (daha önce hiç yüzme dersi almamış)

Nemo 2 (yardım almadan veya araç kullanmaksızın kolluksuz suyun üzerinde durabilen )

Nemo 3 ( su üzerinde durabilen 15-20 m mesafeyi ayak vuruşları ile yüzebilen )

Nemo 4 ( daha önce serbest yüzme tekniği almış)



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11/06/2021 14:23