Lefkoşa’da Yüzme Havuzları Denetlendi

8 havuzdan su numunesi aldı. Mikrobiyolojik ve kimyasal analizlerde herhangi bir soruna rastlanmadığı açıklandı.

Numune alınan havuz işletmeleri şöyle:

“ Eziç Yüzme Havuzu, Golden Tulip Hotel Yüzme Havuzu, CIU Arena Yüzme Havuzu, Yakın Doğu Yüzme Havuzu, Atatürk Yüzme Havuzu, Cafe Marlyn Yüzme Havuzu, Cafe Marlyn Çocuk Yüzme Havuzu, The Paradise Park Yüzme Havuzu. “