Lefkoşa'da iki kişi bıçaklandı

Lefkoşa'da 4 kişi arasında çıkan kavgada iki kişi bıçaklandı.

Polisten verilen bilgiye göre; 10.01.2022 tarihinde, saat 04:00 sıralarında, Lefkoşa’da, Y.C.B.(E-18) bir taraf olup, aralarında çıkan tartışma sonucu K.M.A.(E-23), A.K.E.(E-23) ve N.A.(E-19) ile kavga ettikleri sırada, Y.C.B. (E-18) tasarrufunda kanunsuz olarak bulundurduğu bıçak ile K.M.A’yı göğüs ve kol kısmından, A.K.E.’yi ise kalça kısmından yaraladı.

K.M.A. ve A.K.E, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nde yapılan tedavilerinin ardından müşahede altında alındı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor. Meseleyle ilgili Y.C.B. tutuklandı. Polis soruşturması devam ediyor.

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11/01/2022 13:38