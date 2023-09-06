Lefkoşa'da İşletmede Patlama: Bomba İmha Ekipleri Olay Yerinde Araştırma Yapıyor

Lefkoşa'da Küçük Kaymaklı bölgesinde, bugün saat 22.45 sıralarında, "Emlak Dünyası" isimli işletmede henüz belirlenemeyen bir nedenle meydana gelen patlama büyük bir endişe yaratıyor. Polis ekipleri patlamanın nedenini araştırıyor. İlk bilgilere göre, bir motosiklet sürücüsü elindeki paketi "Emlak Dünyası" isimli işletmeye bıraktıktan kısa bir süre sonra patlama yaşandığı öğrenildi.

Bomba imha ekipleri olay yerinde

Bomba imha ekipleri, olay yerinde yoğun bir çalışma yürütüyor. Ancak olayın tam detayları hala belirsizliğini koruyor ve polis yetkilileri olayın ardındaki nedeni araştırmaya devam ediyorlar. İkinci bir olası patlama tehlikesi nedeniyle, olay yerindeki güvenlik tedbirleri artırılmış durumda.

Polisin patlama ile ilgili soruşturması sürüyor.