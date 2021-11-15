Lefkoşa'daki Araç Kayıt, Muayene ve Rushatlandırma şubesi yarın kapalı

Lefkoşa'daki Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsatlandırma Şubesi yarın kapalı olacak.

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Trafik Dairesi Araç Kayıt, Muayene ve Ruhsarlandırma Merkez Şubesinde kovid 19 pozitif temaslısı personel olması nedeniyle, şubemiz yarın (16 Kasım 2021) bir günlüğüne tedbir amaçlı kapalı olacak.

Araç sahipleri; seyrüsefer, muayene ve yurt dışı çıkış harçlarını, www.bub.gov.ct.tr adresine girerek internet üzerinden kredi kartı ile ödeyebilecek. İnternet üzerinden harç ödemede sorun yaşayanlar 1300 veya 0392 601 15 35 numaralı telefonlardan mesai saatleri içerisinde yardım talebinde bulunabilecek.

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15/11/2021 22:36