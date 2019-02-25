HABER KIBRIS

Lefkoşa’daki Cool reklamları merak uyandırdı

Lefkoşa’daki Cool reklamları merak uyandırdı.

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25/02/2019

Lefkoşa’daki Cool reklamları merak uyandırdı

Hafta sonu Lefkoşa’daki reklam panolarının büyük çoğunluğuna asılan ve üzerinde sadece “Cool” yazan reklamlar merak uyandırdı. Farklı renklere ve farklı tasarımlara sahip reklamlar Lefkoşa sokaklarına renk katarken Lefkoşalıları meraklandırdı. Konuyla ilgili ulaştığımız reklamın yaratıcı ajansı UCHK İletişim Hizmetleri, marka adını sır gibi saklarken, markanın önümüzdeki haftalarda duyurulacağını bildirdi.

 

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TAGS: Cool reklamları, cool, haber, kıbrıs
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