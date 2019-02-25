Lefkoşa’daki Cool reklamları merak uyandırdı.

Hafta sonu Lefkoşa’daki reklam panolarının büyük çoğunluğuna asılan ve üzerinde sadece “Cool” yazan reklamlar merak uyandırdı. Farklı renklere ve farklı tasarımlara sahip reklamlar Lefkoşa sokaklarına renk katarken Lefkoşalıları meraklandırdı. Konuyla ilgili ulaştığımız reklamın yaratıcı ajansı UCHK İletişim Hizmetleri, marka adını sır gibi saklarken, markanın önümüzdeki haftalarda duyurulacağını bildirdi.