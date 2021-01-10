Lefkoşa’daki darp olayı ile ilgili çok sayıda tutuklama!

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Lefkoşa’da meydana gelen soygun, ciddi darp, kasti hasar meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Muhannad Yazeed Elayan Elfauri, Feras Nourddın Sassı Jaluta, Abubaker Mohammed Elsaeıtí, Abdulhamıd Mustafa Almetsho. Abdulhamıd Mohedın Abdulrazag Arıft ve Abdalla Abdussalam Abdalla Mohamed ardından meseleye bağlantısı olan zanlı Ayoub Khamis Mohamed Aghnaiya tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Hüseyin Ergüleç olayla ilgili bulguları aktardı. Ergüleç huzurda bulunan zanlı Ayoub Khamis Mohamed Aghnaiya’nın daha önceden tutuklanan diğer zanlılar Muhannad Yazeed Elayan Elfauri, Feras Nourddın Sassı Jaluta, Abubaker Mohammed Elsaeıtí, Abdulhamıd Mustafa Almetsho, Abdulhamıd Mohedın Abdulrazag Arıft ve Abdalla Abdussalam Abdalla Mohamed ile birlikte Lefkoşa’da meydana gelen “Soygun, Ciddi Darp ve Kasti Hasar suçlarından methaldar olduğunu mahkemeye aktardı. Polis 1 Ocak 2021 tarihinde saat 00.30 raddelerinde Ortaköy'de faaliyet gösteren Burger King isimli iş yerinin önünde Lefkoşa'da sakin müşteki Monaf Alhakim’i ciddi bir şekilde darp edip kullanımında bulunan JK 865 Plakalı mavi renk Peugeot marka aracın ön iki lambası, arka iki lambası, arka bagaj kısmı ve her iki dikiz aynası kasten ve kanunsuz olarak kırılıp hasara uğratıldıktan sonra adı edilenin tasarrufunda bulunan 150 TL nakit parası ve Xiaomi marka cep telefonu zor kullanarak alınıp soygun suçunu işlediklerini söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak incelenen kamera görüntülerinde zanlıların tespit edildiğini ve 7 kişi tutuklandığını ancak aranan 3 kişinin daha olduğunu belirtti. Polis başlatılan soruşturmanın devam ettiğini zanlının gönüllü ifade vermediğini ancak sözlü beyanları olduğunu bu beyanların da araştırılması maksadı ile aranan kişilerinde olduğunu dikkate alarak soruşturma maksatlı ilk etapta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Meltem Dündar zanlının lehine ve aleyhine sürdürülen soruşturmanın salimen yürütüle bilmesi için 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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10/01/2021 14:35