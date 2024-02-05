Lefkoşa'daki Hırsızlık ve Uyuşturucu Davasında İki Zanlı Yeniden Mahkemede

Lefkoşa’da meydana gelen sirkat meselesiyle ilgili tutuklanan Salih Kurtoğlu ve ona uyuşturucu verdiği tespit edilen Mehmet Hamuryudan bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Lefkoşa Kaza Mahkemesine çıkarılan zanlı hakkındaki olguları polis memuru Ozan Özder olguları aktardı. Polis memuru, 24 Ocak 2024 tarihinde Lefkoşa’da Erdoğan Yıldırım Sokak’ta park halinde bulunan V.M.’ye ait araçtan kulaklık çalan zanlı Salih Kurtoğlu’nun tutuklandıktan sonra üzerinde yapılan aramada yarım gram hintkeneviri bulunduğunu belirtti. Polis, zanlı Kurtoğlu’nun ifadesinde uyuşturucu maddeyi Mehmet Hamuryudan’dan aldığını söylediğini aktardı. Polis, 29 Ocak tarihinde zanlının tespit edilerek, tutuklandığını, Lefkoşa Surlariçi bölgesindeki evinde arama yapıldığını açıkladı. Polis, yapılan aramada 5 gram hintkeneviri bulduklarını söyledi. Polis, zanlının ifadesinde uyuşturucu maddeyi 11 Ocak 2024 tarihinde 10 gram olarak, 2 bin 300 TL karşılığında şu anda aranan bir şahıstan aldığını, bir kısmını yalnız, bir kısmını da Kurtoğlu ile birlikte içtiğini itiraf ettiğini açıkladı. Polis memuru, soruşturmanın tamamlandığını, zanlıların sabıkaları olmadığını belirterek, teminat talep etti.

Mahkeme, zanlıların 20’er bin TL nakit teminat yatırmaları ve her biri için birer kefilin 300’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

(Kamalı Haber)