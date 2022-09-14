Lefkoşa’daki kötü kokunun kaynağına ilişkin açıklama

Son birkaç gündür Lefkoşa’nın kuzey ve güneyini etkisi altına alan ve dünkü Rum basınında, kokunun kaynağının, ara bölgeye bir çiftçi tarafından dökülen gübre olduğu yönünde çıkan haberlerin ardından, kokunun kaynağına ilişkin benzer haberler bugün de Rum basınında yer aldı.

Politis gazetesi “Ahlacia’daki Kötü Kokunun Sırrı Çözüldü” başlığı altında verdiği haberinde, Güney Lefkoşa’a bağlı “Ahlacia” (Eğlence) bölgesi başta olmak üzere birçok bölgede de hissedilen kötü kokunun kaynağına ilişkin “Ahlacia Belediye Başkanı” Andreas Konstantinu’nun açıklamalarını yayımladı.

Konstantinu açıklamasında, bölgeyi etkisi altına alan kötü kokunun ilk başta “Mia Milya” (Haspolat) bölgesinden geldiğinin zannedildiğini ancak yapılan araştırmanın, kokunun kaynağı olarak bir çiftçinin ara bölgede bulunan tarlasına döktüğü büyük miktarda gübreyi gösterdiğini ifade etti.

Söz konusu çiftçinin Kıbrıslı Türk olduğu ve kendisine BM tarafından, tarlasını sürerek gübreyi toprağa karıştırması için bugüne kadar süre verildiğini de iddia eden Konatantinu, bölgede arazisi bulunan tüm çiftçileri, tarlalarını doğru şekilde gübrelemeleri konusunda da uyardıklarını vurguladı.

Alithia gazetesi ise konuya ilişkin haberini “Doğu Lefkoşa’da Güçlü Kötü Koku” başlığı altında verirken Çevre Dairesi’nin konuya ilişkin açıklamasını aktardı.

Habere göre Çevre Dairesi, yoğun şikayetler sonrasında yapılan araştırmada, Kıbrıslı Rum ve Kıbrıslı Türk çiftçilerin ara bölgedeki tarlalarına büyük miktarda gübre döktüklerinin tespit edildiğini ve sorunun çözümü için yoğun çaba sarf edildiğini açıkladı.

Bu habere tepkiniz:



14/09/2022 10:25