Lefkoşa’daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Lefkoşa’da bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
YAYIN TARİHİ:
10/01/2025
Lefkoşa’da bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Polis Basın Bülteni'ne göre, Marina Senina (K-47), yönetimindeki YG 073 plakalı araçla saat 12.45'te Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde seyrettiği sırada karşıdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüşe geçip, Semiye Ökçün (K-28) yönetimindeki VV 316 plakalı araçla çarpıştı.
Kaza sonucu yaralanan Ökçün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi edildi. Soruşturma devam ediyor.
YAYIN TARİHİ: