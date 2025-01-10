Lefkoşa’daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Lefkoşa’da bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

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10/01/2025

Lefkoşa’daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı

Lefkoşa’da bugün öğle saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Polis Basın Bülteni'ne göre, Marina Senina (K-47), yönetimindeki YG 073 plakalı araçla saat 12.45'te Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı üzerinde  seyrettiği sırada karşıdan gelen araçlara öncelik hakkı vermeden sağa dönüşe geçip, Semiye Ökçün (K-28) yönetimindeki VV 316 plakalı araçla çarpıştı.

Kaza sonucu yaralanan Ökçün, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavi edildi. Soruşturma devam ediyor.

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TAGS: kaza, yaralı
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