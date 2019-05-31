Lefkoşalı 9 ay hapis yatacak

Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir meyhaneyi yüksek sesle müzik çaldıkları gerekçesiyle av tüfeği ile basan zanlı Akın Lefkoşalı tutuklanarak dün mahkeme huzuruna çıkarıldı. Akın Lefkoşalı, 07 Şubat 2018 tarihinde saat 23.50 raddelerinde Yenişehir’de faaliyet gösteren bir meyhanede yüksek sesle müzik çalındığı gerekçesi ile, müziğin kısılması hususunda meyhane görevlilerini uyarmak maksadı ile tasarrufunda bulundurduğu adına kayıtlı av tüfeğini ikametgahından alıp meyhaneye giderek “Kanunsuz Ateşli Silah taşıyıp” tasarrufunda bulundurmuştu.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Alev Ulunay Hüdaverdi ve Yargıç Temay Sağer huzurunda gerçekleşen dünkü duruşmada sanık aleyhine mahkeme heyetinin oy birliği ile verdiği kararı Yargıç Temay Sağer açıkladı. Sağer, kanunsuz ateşli silah suçlarının ciddi çekilde tehdit yarattığına vurgu yaptı. Sağer, bu tür suçları işleyenlere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Sağer, sanığın gecenin geç saatlerinde bir mekana giderek, korkutmak amacıyla silah taşımasını aleyhine değerlendirdiklerini belirtti. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Sağer, sanığa 9 ay hapis cezası verdiklerini ve üç yıl boyunca ateşli silah tasarruf etmekten men ettiklerini açıkladı.

(Kamalı Haber)