Lefkoşalı Caz'a doyacak

Sahne hayatına kaldığı yerden devam eden ülkemizin başarılı Caz Solisti Nihan Görgü, Cuma gecesi Lefkoşa Surlariçi'nde Tezgah Cafe'de sahne alacak

Nihan Görgü'ye sahnede Dimitris Miaris (piyano) ve Konstantinos Efraimidis (klarnet) eşlik edecek.

Uzun yıllardır Güney Kıbrıs'ta ve Kuzey Kıbrıs'ta birçok konsere imza atan Nihan Görgü, Surlariçi Asmaaltı'nda bulunan Tezgah Cafe'de sahne alacak.

Bir çok klasik caz parçasını seslendirecek olan gurup, 13 Temmuz gecesi saat 21:30'da sahne alacak.