Lefkoşa Türk Belediyesi Bağımsız Başkan adayı Hüseyin Eryaman, İnşaat Mühendisleri Odası’nı ziyaret etti.

Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunan Eryaman, “İnşaat Mühendisleri Odası ziyaretini gerçekleştirdik. Yaklaşık 20 yıldır üyesi olduğum İnsaat Mühendisleri Odası'nın yönetim kuruluna gerçekleştirdiğimiz ziyarette Lefkoşa'mız için fikir alış verişinde bulunduk. Başkan olduğumuz dönemde İnşaat Mühendisleri Odası ile Lefkoşa Türk Belediyesi arasında güçlü bir işbirliği ortamı oluşturarak özellikle yapı denetimi konusunda etkin adımlar atacağız.” ifadelerine yer verdi.

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02/12/2022 21:59