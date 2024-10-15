Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintisi yapılacak

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu, Lefkoşa’nın bazı bölgelerinde yarın elektrik kesintileri yapılacağını duyurdu.

Kurumdan verilen bilgiye göre, yarın orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 10.30 saatleri arasında “Levent Kesimhane ve civarı, Değirmenlik Çemberi ile Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayı arası yol üzerindeki bölge ve Değirmenlik 14. Zırhlı Tugayına kadar olan bölgeye” elektrik verilemeyecek.

Ayrıca aynı gün orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 12.00 saatleri arasında ise “Metehan Sınır Kapısı bölgesi ile Yenikent Vedat Benzinci’nin güneyi olan bölgeye” elektrik enerjisi verilemeyeceği belirtildi.