Lefkoşa’nın Fethi’nin 149. Yıldönümü Kutlanacak

Lefkoşa Kaymakamlığı, Lefkoşa’nın Fethinin 149’uncu yıldönümünün 9 Eylül Pazartesi günü kutlanacağını duyurdu.

Kaymakamlık açıklamasına göre, Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde yer alacak olan tören saat 09:00’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak.

Tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sona erecek.

