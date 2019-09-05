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Lefkoşa’nın Fethi’nin 149. Yıldönümü Kutlanacak

Lefkoşa Kaymakamlığı, Lefkoşa’nın Fethinin 149’uncu yıldönümünün 9 Eylül Pazartesi günü kutlanacağını duyurdu.

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05/09/2019

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Lefkoşa’nın Fethi’nin 149. Yıldönümü Kutlanacak

Lefkoşa Kaymakamlığı, Lefkoşa’nın Fethinin 149’uncu yıldönümünün 9 Eylül Pazartesi günü kutlanacağını duyurdu.

Kaymakamlık açıklamasına göre, Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde yer alacak olan tören saat 09:00’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak.

Tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sona erecek.
 

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TAGS: Lefkoşa, Feth, Lefkoşa’nın Fethi, haber kıbrıs
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