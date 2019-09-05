Lefkoşa’nın Fethi’nin 149. Yıldönümü Kutlanacak
Lefkoşa Kaymakamlığı, Lefkoşa’nın Fethinin 149’uncu yıldönümünün 9 Eylül Pazartesi günü kutlanacağını duyurdu.
05/09/2019
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Lefkoşa Kaymakamlığı, Lefkoşa’nın Fethinin 149’uncu yıldönümünün 9 Eylül Pazartesi günü kutlanacağını duyurdu.
Kaymakamlık açıklamasına göre, Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde yer alacak olan tören saat 09:00’da protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak.
Tören Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sona erecek.