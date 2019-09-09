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Lefkoşa'nın Fethinin 449. Yıldönümü Kutlandı

Lefkoşa'nın fethinin 449. Yıldönümü kutlandı. 

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09/09/2019

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Lefkoşa'nın Fethinin 449. Yıldönümü Kutlandı

Lefkoşa'nın fethinin 449. Yıldönümü kutlandı. Kutlama töreni Lefkoşa Şehitler Abidesi önünde yer aldı.

Lefkoşa'nın fethinin 449. Yıldönümü dolayısıyla düzenlenen kutlama programı, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başladı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilmesiyle sona erdi. 

Törene, Lefkoşa Kaymakamı Hüseyin Gültekin, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, Halkın Partisi Milletvekili Gülşah Sanver Manavoğlu, askeri erkan, dernek kurum kuruluş siyasi parti okulların yetkilileri katıldı. 

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TAGS: Lefkoşa, Lefkoşa’nın fethi, haber, kıbrıs
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