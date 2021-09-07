Lefkoşa’nın Fethinin 451’inci Yıl Dönümü Perşembe Günü Kutlanıyor

Lefkoşa’nın Osmanlılarca fethinin 451’inci yıl dönümü 9 Eylül Perşembe günü düzenlenecek törenle kutlanıyor.

ads ads ads
07/09/2021

ads
ads
ads
Lefkoşa’nın Fethinin 451’inci Yıl Dönümü Perşembe Günü Kutlanıyor

Lefkoşa’nın Osmanlılarca fethinin 451’inci yıl dönümü 9 Eylül Perşembe günü düzenlenecek törenle kutlanıyor.

Lefkoşa Kaymakamlığı’nın açıklamasına göre, Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde saat 09.00’daki yerel törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta konulacak.

Törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

07/09/2021 15:50
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: Lefkoşa, Lefkoşa’nın Fethi
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.