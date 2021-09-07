Lefkoşa’nın Fethinin 451’inci Yıl Dönümü Perşembe Günü Kutlanıyor
Lefkoşa’nın Osmanlılarca fethinin 451’inci yıl dönümü 9 Eylül Perşembe günü düzenlenecek törenle kutlanıyor.
07/09/2021
Lefkoşa’nın Osmanlılarca fethinin 451’inci yıl dönümü 9 Eylül Perşembe günü düzenlenecek törenle kutlanıyor.
Lefkoşa Kaymakamlığı’nın açıklamasına göre, Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde saat 09.00’daki yerel törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta konulacak.
Törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.