Lefkoşa’nın fethinin 452’nci yıl dönümü Cuma kutlanıyor

Osmanlı İmparatorluğunun Lefkoşa’yı fethinin 452’nci yıl dönümü 9 Eylül Cuma günü düzenlenecek törenle kutlanacak

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06/09/2022
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Lefkoşa’nın fethinin 452’nci yıl dönümü Cuma kutlanıyor

Osmanlı İmparatorluğunun Lefkoşa’yı fethinin 452’nci yıl dönümü 9 Eylül Cuma günü düzenlenecek törenle kutlanacak. Lefkoşa Kaymakamlığı’nın açıklamasına göre, Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde saat 09.00’daki yerel törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta konulacak. Törende saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

06/09/2022 14:28
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TAGS: lefkoşa, tören,
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