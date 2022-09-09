Lefkoşa’nın fethinin 452’nci yıl dönümü törenle kutlandı

 Lefkoşa’nın fethinin 452’nci yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi.

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09/09/2022
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Lefkoşa’nın fethinin 452’nci yıl dönümü törenle kutlandı

 Lefkoşa’nın fethinin 452’nci yıl dönümü nedeniyle Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde tören düzenlendi.

Törene Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, KTBK adına Kıbrıs Türk Kuvvetleri Alay Komutanı Piyade Albay Umut Keskin, GKK adına 1.Piyade Alay Komutanı Piyade Albay Mert Önen, askeri erkan, kurum, kuruluş, dernek ve siyasi partilerden temsilciler katıldı.

Protokol sırasına göre anıta çelenklerin sunulmasıyla başlayan tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesinin ardından tamamlandı.

09/09/2022 10:32
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TAGS: lefkoşa, fethi, yıl dönümü,
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