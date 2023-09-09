Lefkoşa’nın fethinin 453. yıldönümü kutlandı

Osmanlı İmparatorluğu’nun Lefkoşa’yı fethinin 453’üncü yıl dönümü bugün düzenlenen törenle kutlandı.

Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde saat 09.00’da yer alan yerel törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta konuldu.

Törende, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törene, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, KTBK ve GKK temsilcileri, askeri erkan, muharip dernekler, bazı siyasi parti yetkilileri ile kurum kuruluş ve diğer yetkililer katıldı.