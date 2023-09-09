Lefkoşa’nın fethinin 453. yıldönümü kutlandı

ads ads ads ads
09/09/2023

ads
Lefkoşa’nın fethinin 453. yıldönümü kutlandı

Osmanlı İmparatorluğu’nun Lefkoşa’yı fethinin 453’üncü yıl dönümü bugün düzenlenen törenle kutlandı. 

Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde saat 09.00’da yer alan yerel törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta konuldu. 

Törende, saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi. 

Törene, Türkiye Cumhuriyeti'nin Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu, Lefkoşa Kaymakamı Bora Akkuş, KTBK ve GKK temsilcileri, askeri erkan, muharip dernekler, bazı siyasi parti yetkilileri ile kurum kuruluş ve diğer yetkililer katıldı.

09/09/2023 10:26
Bu habere tepkiniz:
Habersiz kalmamak için Telegram kanalımıza katılın
ad
TAGS: haber, kıbrıs
MANŞETLER

HK KIBRIS

© 2019 Digihaber Portal Services Ltd. Haber Kıbrıs.