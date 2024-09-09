Lefkoşa’nın fethinin 454’üncü yıl dönümü kutlandı

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09/09/2024

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Lefkoşa’nın fethinin 454’üncü yıl dönümü kutlandı

 Osmanlı İmparatorluğu’nun Lefkoşa’yı fethinin 454’üncü yıl dönümü, Lefkoşa Şehitler Anıtı önünde saat 9.00’da düzenlenen törenle kutlandı.

Törende, protokol sırasına göre çelenkler anıta konuldu. Saygı duruşunda bulunularak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekildi.

Törene, Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Lefkoşa Kaymakamı Cemal Kuyucu, KTBK ve GKK temsilcileri, askeri erkan, muharip dernekler, bazı siyasi parti yetkilileri ile kurum kuruluş ve diğer yetkililer katıldı.

09/09/2024 10:37
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TAGS: Lefkoşa, HABER, KIBRIS
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