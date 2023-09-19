Lefkoşa’nın göbeği çöplüğe çevrildi…

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19/09/2023

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Lefkoşa’nın göbeği çöplüğe çevrildi…

Lefkoşa Küçük Kaymaklı bölgesinde boş bir alan adeta çöplüğe çevrildi. Haydar Bey Sokak üzerinde devam eden bir inşaatın çöpleri mahalleliyi bezdirdi.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaşan mahalleliler evlerinin yanının çöplüğe çevrildiğini söyledi.

Mahallede bulunan çöp bidonlarının yetersiz olduğuna dikkat çeken vatandaşlar Lefkoşa Türk Belediyesi’ni de eleştirdi.

Belediyenin mahallede etkin temizlik yapmadığından dert yanan mahalleliler bu durumu fırsat bilen sorumsuz kişilerin tüm pisliklerini bölgeye attığını aktardı.

19/09/2023 15:08
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TAGS: Lefkoşa’nın göbeği çöplüğe çevrildi…
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