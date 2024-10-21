Lefkoşa’nın Rum kesiminde çocuk pornografisinden tutuklama

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21/10/2024

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Lefkoşa’nın Rum kesiminde çocuk pornografisinden tutuklama

Lefkoşa’nın Rum kesiminde ikamet eden 57 yaşındaki kişi, internet üzerinden çocuklara yönelik cinsel istismar içerikleri paylaştığı gerekçesiyle tutuklandı.

Haravgi’nin haberine göre 57 yaşındaki kişi, Güney Kıbrıs’ta bir internet kullanıcısının çeşitli defalar çocukların cinsel istismarı içerikli arşivler paylaştığı bilgisi üzerine harekete geçen Rum Polisi Elektronik Suçlarla Mücadele birimi tarafından yakalandı.

Lefkoşa’nın Rum kesiminde ikamet eden yaşlındaki kişinin bilgisayarında çok sayıda çocuk pornosu içerikli arşiv bulunması üzerine “suçüstü” yakalandığı ve gözaltına alındığı kaydedildi.

21/10/2024 12:12
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TAGS: çocuk pornografisi, tutuklama, Rum kesimi
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