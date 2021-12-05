Lefkoşa'ya 'paylaşım bakkalı' geliyor

Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı “Paylaşım bakkalı” uygulamasının hayata geçireceklerini açıkladı.

Harmancı “Paylaşım bakkalı” projesinin yurtdışındaki gıda bankalarına benzer bir uygulama olacağını söyledi.

LTB Başkanı Harmancı’nın açıklaması şöyle:

Herkese iyi pazarlar, dövizdeki artış ve buna bağlı alım gücünün düşmesi özellikle dar gelirli ailelerin yaşam koşullarını daha da ağırlaştırıyor. Sosyal yardım maaşlarının erimesi, özel sektörde çalışıp asgari ücretle çocuk okutmaya çalışanların gittikçe ağırlaşan şartlar altında yaşamaya mahkum ediliyor olması insanımız için en büyük tehditlerden. Sosyal devlete daha çok ihtiyaç duyulan bu dönemde yoksullukla sürüdürülebilir mücadele programlarının hayata geçirilmesi gerekliliğini bir kez daha gösteriyor.

Lefkoşa Türk Belediyesi olarak yakın bir zamanda başlangıç için bir miktar hibe desteği de alarak “Paylaşım Bakkalı" projemizi hayata geçireceğiz. Yurtdışındaki gıda bankalarına benzer bir uygulama. Özellikle geçici yoksunluk yaşayan bireylere sosyal hizmet uzman raporu ile belli bir dönem hayatını idame ettirmeyi amaçlıyoruz. Bizlerin ilk etapta yapacağı başlangıç sonrası halkımızın desteği ve Gıda tedarikçileri ile de yapılacak bazı anlaşmalarla sistemin devamlılığını sağlamayı amaçlıyoruz.

Bu şehirde yaşayan herkesin insanca yaşayabilmesi ve bu zor dönemde dayanışma hissedebilmesini yine beraber sağlayacağız.

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05/12/2021 16:45