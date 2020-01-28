Lefkoşa’ya Perşembe gününe kadar su verilemeyecek!

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB), Lefkoşa’ya Perşembe gününe kadar su verilemeyeceğini duyurdu.

LTB’den yapılan yazılı açıklamada, Lefkoşa’da Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’nda yer alan ve kente su sağlayan içme suyu ana isale hattı üzerinde oluşan arızayı giderme çalışmaları kapsamında, 30 Ocak Perşembe sabahına kadar kente su verilemeyeceği belirtildi.



Açıklamada, yurttaşların su sıkıntısı yaşamamaları için suyu idareli kullanması istendi.

28/01/2020 16:32