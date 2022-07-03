Lefkoşa'ya sağlıklı yaşam ve güzellik merkezi açıldı

Natural Life Sağlıklı Yaşam ve Güzellik Merkezi 01.07.2022 tarihinde Mehmet Akif Caddesi No:103/2 Dereboyu-Lefkoşa’da açıldı.

Diyetisyen İzlem Aksoy, açılışta yaptığı konuşmada, “Merkezimizde sağlıklı yaşam ve güzellik hizmetleri verilecektir. En hijyenik koşullar altında ve en kaliteli hizmetleri sizlere sunmak için sabırsızlanıyoruz. Açılışımıza katılan ve katkı sağlayan tüm değerli misafirlerimize teşekkür ediyoruz. Sağlıklı günler dileriz” ifadelerini kullandı.

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03/07/2022 15:52