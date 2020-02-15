Lefkoşa’ya tam donanımlı bir hastane yapılıyor

TC Cumhurbaşkanı yardımcısı Fuat Oktay, Başbakan Ersin Tatar, Sağlık Bakanı Ali Pilli, TC Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, TC Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şu sıralarda Lefkoşa Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nde hasta ziyaretinde bulundu.

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkan Yardımcısı Fuat Oktay ile Başbakan Ersin Tatar müjdeyi beraber düzenledikleri basın toplantısı ile verdi.

T.C Sağlık Bakanı Fahrettin koca yaptığı açıklamada ““KKTC için hastane ihtiyacı konusunda yoğun temaslarımız oldu. Bu kapsamda KKTC’yi kendimizden ayrı görmüyoruz. Hem hastaneyi hem de hizmetleri yerinde gördük. 42 yıl önce faaliyete gecen Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu devlet hastanesindeyiz. Daha TC. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 400 yataklı hastane konuşuldu ancak şimdi 500 yataklı yeni hastane sözünü vermeye geldik. Hastanenin nereye yapılacağını biliyoruz. 270 dönüm arazi.

Yapacağımız hastane bulunduğu bölgede KKTC’de özellikle hastanın bir başka yere sevk edildiği teknik altyapısıyla her şeyiyle tam teşekküllü bir yapıda olacak. En üst noktada olacak bir sağlık üstü olacak. Modüler olacak.” dedi.

15/02/2020 18:23