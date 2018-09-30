Lefkoşa’ya yarım saat yetti

Haber Kıbrıs- Özel

Lefkoşa’da kısa süreli etkili olan sağanak yağmurun etkisi feci oldu. Haber Kıbrıs Haber Merkezi’ne ulaştırılan vidolarda durumun ciddiyeti gözler önüne seriyor. Sağanak yağmurdan en fazla etkilenen pazarcılar oldu.

Lefkoşa Otobüs Terminali’ne kurulan pazarda alışılagelmiş görüntüler yaşandı. Pazar yerinin derme çatma olması ani bastıran sağanağa dayanamadı. Pazarcı da ürünleri de sular altında kaldı. Refüjler sular altında kaldı!

Lefkoşa’nın en işlek caddelerinden biri olan Ali Rıza Efendi Caddesi’nde (Başbakanlık Işıkları) refüj sular altında kaldı. Öte yandan Lefkoşa Türk Belediyesi’nin bulunduğu caddede benzer görüntüler yaşandı.