Lefkoşa'ya yıldırım düştü

Lefkoşa’da saat 17.00 sıralarında etkisini göstermeye başlayan sağanak ile birlikte Küçük Kaymaklı bölgesine yıldırım düştü.

Haber Kıbrıs Haber Merkezi’nin derlediği bilgilere göre yıldırım Küçük Kaymaklı Lemar bölgesine düştü. Yıldırım ile meydana gelen yüksek ses bölgede kısa süreli paniğe neden oldu. Öğrenilen bilgiye göre yıldırım kaynaklı Kızılbaş, Küçük Kaymaklı ve Dumlupınar bölgesinde elektrikler kesildi. Elektriklerin ne zaman geleceği ile ilgili bir açıklama yapılmadı. İtfaiye ekiplerinin de yeni bir yıldırım düşmesi olasılığı nedeniyle hazırda beklediği öğrenildi.