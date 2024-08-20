Leicester, Tottenham'ı Vardy ile durdurdu
Leicester City, yeniden döndüğü İngiltere Premier Lig'deki ilk hafta maçında 37 yaşındaki santrforu Jamie Vardy'nin golüyle Tottenham'dan 1 puanı aldı
20/08/2024
İngiltere Premier Lig'de ilk haftanın kapanış maçında Leicester City ile Tottenham karşı karşıya geldi. King Power Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 berabere sona erdi.
Tottenham, 29. dakikada Pedro Porro'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
Premier Lig'in yeni takımı Leicester 57. dakikada tecrübeli santrforu Jamie Vardy'nin attığı golle beraberliği yakaladı.
Sahadan birer puanla ayrılan takımlardan Leicester ilk haftayı 11. sırada kapatırken, Tottenham ise 12. basamakta yer aldı.
İngiltere Premier Lig'de Leicester City gelecekte hafta Fulham'a konuk olacak, Tottenham ise Everton'u ağırlayacak.