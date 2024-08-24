Leipzig'de Antonio Nusa fırtınası: Yine oyuna girer girmez attı

Leipzig, Almanya Bundesliga'nın ilk haftasında Bochum'u konuk etti. Leipzig Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi takım 1-0 kazandı.



Leipzig'e galibiyeti getiren golü 19 yaşındaki yeni transferi Antonio Nusa attı. 55. dakikada Nicolas Seiwald'ın yerine oyuna giren Nusa, 59. dakikada fileleri havalandırdı ve takımına 3 puanı kazandırdı.



Leipzig'de 85. dakikada kırmızı kart gören Willi Orban takımını 10 kişi bıraktı.



ANTONIO NUSA'DAN 2'DE 2



Antonio Nusa, geçtiğimiz hafta Rot-Weiss Essen'e karşı oynanan ve 4-1 Leipzig'in kazandığı Almanya Kupası 1. tur maçında da 83. dakikada oyuna girmiş ve 84. dakikada golünü atmıştı.



Nijerya asıllı Norveçli hücum oyuncusu, Club Brugge'dan 21 milyon Euro bonservis bedeliyle transfer edilmişti.



TOPLU SONUÇLAR



Bundesliga'nın ilk haftasında bugün saat 16.30'da başlayan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Hoffenheim: 3 - Holstein Kiel: 2

Augsburg: 2 - Werder Bremen: 2

Mainz: 1 - Union Berlin: 1

Freiburg: 3 - Stuttgart: 1



Ligin ilk haftasında günün son maçı bu akşam TSİ 19.30'da Nuri Şahin'in teknik direktörlüğünü yaptığı Borussia Dortmund ile Eintracht Frankfurt arasında oynanacak.