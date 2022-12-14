LEKAD adaylar için “İyi Niyet Belgesi” hazırladı

Lefke ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (LEKAD) “sağlıklı bir gelecek için daha sağlıklı kentler” hedefiyle kampanya başlattı.

Yeşil ve sağlıklı bir çevre ile sokak hayvanlarına dair taaddütler içeren İyi Niyet Belgesi hazırlayan LEKAD, belediye başkan adaylarını bu belgeyi imzalamamaya davet etti.

LEKAD Başkanı Hakan Oran, konuyla ilgili yazılı açıklamasında 15 Aralık’a kadar imzaya açık olacak İyi Niyet Belgesi’ni imzalayan adayların isimlerinin halkla paylaşılacağını, adayların belediye başkanı olması halinde 4 yıl boyunca izleneceğini, halkın bu konuda da bilgilendirileceğini kaydetti.

Oran, LEKAD’ın facebook sayfasından da paylaşılacak, adaylar tarafından imzalanıp [email protected] adresine gönderilecek belgenin tam metnini şöyle paylaştı:

Ben ………..Belediyesi Belediye Başkan adayı olarak, halkımızın daha yeşil ve daha sağlıklı bir çevrede yaşamaları için pestisitlerden ve zararlılarla mücadelede kullanılan kimyasal aktif madde içeren biyosidal ürünlerden arınma yolunda zehirsiz bir kent olmanın gereklerini yapacağıma ve görev sürem içinde usulüne uygun uygulanmasını sağlayacağıma , çevre kirliliği ile mücadelede çöplerin kaynağında ayrı toplanması, biriktirilmesi ve değerlendirilmesi için çalışmayı başlatacağıma ve usulüne uygun uygulanmasını sağlayacağıma, sahipsiz sokak hayvanlarını koruyup bu konuda sahiplendirme de dahil bakım, tedavi ve rehabilitasyonları kapsayan eylem planını yürürlüğe koyup işlerliğini sağlayacağıma, bu konuda tüm paydaşlarla (yerel çiftçiler, muhtarlıklar, özel sektör, site yönetimleri vb.) iletişim kurulması ve onların sürece katılımının sağlanmasını sağlayacağıma, bu İyi Niyet Belgesi’ni imzalayan diğer belediyeler ile iyi uygulamalar ve deneyimlerin paylaşılması ve yapılan faaliyetlerin gidişatı, başarılar ve başarısızlıklarla ilgili düzenli güncelleme yapılması ve bu konuda belediye birliklerinin harekete geçirilmesi konusunda gerekeni yapacağıma söz veririm.”

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14/12/2022 14:51