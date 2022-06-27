LEKAD: Mersinlik yangınında yanan alanlar için bir yıl beklenmeli

Lefke ve Çevre Köyleri Dayanışma ve Kalkındırma Derneği (LEKAD) yangınlardan sonra yanan alanlara hemen fidan dikilmesinin yanlış bir uygulama olduğunu belirtti

LEKAD Başkanı Hakan Oran, Mersinlik bölgesindeki yanan alanların tekrar ağaçlandırılması için bir yıl beklenmesi gerektiğini kaydetti.

-21 yılda bin yangın

Oran, 2000 yılından 2021 yılına kadar son 21 yılda KKTC'de 1000 in üzerinde yangın çıktığını, bu yangınların 335'e yakınının devlet ormanlarında meydana geldiğini ve 2 bin 650 hektar alanın yandığını kaydetti.

-11 bin hektar yandı

650 özel arazide çıkan yangında ise 7 bin 600 hektar alanın yandığına dikkat çeken Oran, 21 yılda toplam 11 bin hektar, yani 76 bin dönüm alanın yandığını kaydetti.

Küresel ısınmaya bağlı olarak Kıbrıs'ın yazları aşırı kurak olması, nemin minimuma inmesinin tutuşmaya zemin hazırlayan bir sebep olduğunu kaydeden Oran, yanan orman alanlarının tekrardan rehabilitasyonu ve doğaya kazandırılması sürecinin bilimsel bir süreç olduğunu ve bilimsel doğrular çerçevesinde yapılması gerektiğini ifade etti.

Son yıllarda ani bir refleksle gerçekleştirilen yangınlardan sonra süratle yanan alanların sürülmesi ve fidan dikimi yapılmasının kesinlikle yanlış bir uygulama olduğunu vurgulayan Oran, “Mersinlik yangınında yanan alanlar için yapılması gerekenin en az 1 yıl beklenmesi doğanın ne ölçüde kendini toparladığının görülmesi ve sonrasında öngörülebilir projelerle ve bilimsel yöntemlerle rehabilitasyon işlerine girilmesidir.” ifadelerini kullandı

Bu konuda dünyada kullanılan yöntemlerin izlenmesi ve bundan sonra yangına dayanıklı ormanlar yaratılması konusunda çalışmalar yapılmasının önemine dikkat çeken Oran, “Bir kez daha Mersinlik yangınında tecrübe ettiğimiz üzere orman alanlarının korunması ve idamesinin liyakat sahibi, doğa sever , sorumluluk sahibi yöneticilerle olabileceğini de belirtmek isteriz.” dedi.

Önemli olanın fidan dikmek değil onların ağaç haline gelmesi ve korunması olduğunu vurgulayan Oran devletin ilgili kurumlarının bu gerçekler doğrultusunda hareket edeceğine olan beklentisini yineledi.

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27/06/2022 10:52