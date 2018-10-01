Lefkoşa'da uyuşturucudan 2 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da dün gece polisin gerçekleştirdiği operasyonda 33 gram hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ile 7 gram kokain türü uyuşturucu madde ve bir adet hassas terazi ele geçirildi.



Polis Basın Bülteni’ne göre, uyuşturucuları tasarrufunda bulunduran S.B (E-24) ve A.P. (E-21) tutuklandı.

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KASTİ HASAR



Gazimağusa’da, dün akşam, T.K. (E-23) ve O.K. (E-24) arasında kavga çıktı. Kavganın ardından T.K, O.K’nin ikametgahına izinsiz girip, ikametgahın kapısının camlarını kırdı. Olayda adı geçen 2 kişi de tutuklandı