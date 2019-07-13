Leman Denizgil yazdı: Akne Tedavisinde Beslenmenin Gücü

Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda akne tedavisinde nasıl beslenilmesi gerektiğini yazdı:

Leman Denizgil'in yazısı şöyle:

Akne problemi yaşamayan çok az insan vardır. Özellikle ergenlik dönemiyle birlikte akne problemleri ile karşılaşıyoruz. Akne kıl ve yağ bezlerinde iltihaplanma sonucu oluşan, halk arasında sivilce olarak bilinen bir cilt hastalığıdır. Akneye sebep olan en önemli faktörlerden birisi olan büyüme hormonu bu dönemde en yüksek seviyede salgılanıyor ve zamanla seviyesi azalıyor.

Beslenmemizde Neler Yapmalıyız?

Kaloriyi Azaltın!

Kalorisi kısıtlı, sağlıklı karbonhidrat ve yağları yeterli miktarda içeren bir beslenme tarzı aknelere meydan okumanızı sağlar. Bu nedenle sağlıklı besinleri kontrollü porsiyonlarda tüketmeye özen göstermelisiniz.

Yüksek Glisemik İndeksli Besinlerden Kaçının

Tam tahıllar, kuru baklagiller, sebzeler gibi sağlıklı karbonhidrat kaynakları düşük glisemik indekse sahiptirler yani sindirim ve emilimleri yavaştır. Bu sayede kan şekerinin hızla yükselmesini önlerler. Tam tersi şeker ve şekerli tatlılar, beyaz undan yapılmış pasta, poğaça, börek, patates, pirinç gibi glisemik indeksi yüksek besinler sürekli tüketildiğinde kan şekerini dengelemek için çok fazla insülin salınır. Yüksek insulin östrojen, progesteron gibi cinsiyet hormonlarını ve büyüme faktörü 1’i artırarak akne oluşumunu tetikler.

Omega 3

Etlerin yağlı kısımlarında, derisinde, sakatatlarda, tereyağında bulunan doymuş yağlar ve margarinlerde, kek, bisküvi gibi hazır paketli ürünlerin içinde yer alan trans yağlar vücutta inflamasyona sebep olan bileşikleri artırır ve cildi akneye karşı savunmasız hale getirir. Bu nedenle doymuş ve trans yağ kaynaklarını beslenmenizde mümkün olduğunca sınırlaması gerekir.

Yeşil Çayın Koruyucu Etkisi

Yeşil çay süper antioksidan etkili epigallokateşin sayesinde deri yüzeyindeki yağ oranını azaltır, antimikrobiyal ajan olarak hareket eder ve akne tedavisinde yarar sağlar.

Antioksidan A Vitamini

A vitamini yetersizliğinde deri hastalıkları oluşur, cilt kurur. A vitamini iki

farklı formda hayvansal ve bitkisel kaynaklarda bulunur. Hayvansal

kaynakları yağlı balıklar, süt ve yumurtadır. Havuç, kayısı, şeftali gibi

sarı – turuncu sebze ve meyvelerde ve ıspanak, roka gibi yeşil yapraklı sebzelerde bulunur. Bu nedenle sivilceleri önlemek için yumurtayı, balıkları, fermente süt ürünlerini ve rengarenk sebze ve meyveleri beslenmenizden eksik etmemeniz gerekmektedir.

Deri Sağlığının Temeli Çinko

Deri sağlığı için gerekli mineral çinko deride inflamasyonu kontrol eder ve cilt hücrelerinin yenilenmesini sağlar. Çinkodan zengin besinler sivilceleri azaltır. Et, karaciğer, yumurta ve deniz ürünleri en yüksek çinko içeriğine

sahip besinlerdir. Bunların yanında kuru baklagiller, yağlı tohumlar

da çinkonun iyi kaynaklarıdır.

Prebiyotik Kaynaklar

Prebiyotikler kolondaki mikroorganizmaların büyümesini kolaylaştıran, sağlığa yararlı etkilere sahip sindirilemeyen besinlerdir. Bağışıklığı güçlendirerek akneye karşı koruyucu etkinlik gösterirler. Enginar, pırasa, soğan, sarımsak, yer elması, kereviz, kuşkonmaz gibi sebzeler; muz, üzüm, elma, çilek gibi meyveler; baklagiller, soya fasulyesi, karabuğday, tam buğday, badem ve fındık gibi yağlı tohumlar doğal prebiyotik kaynaklardır.