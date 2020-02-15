Leman Denizgil yazdı: C Vitamininden Zengin Besinler ve Faydaları

C vitamini, suda çözülebilen vitaminler arasındadır. Suda çözülen vitaminlerin en önemli özelliği ise, vücudumuz tarafından depolanmamasıdır. Vücut, ihtiyacından fazla alınan C vitamini idrar ve ter aracılığıyla atmaktadır ve vücut tarafından üretilmemektedir. Bu nedenle günlük olarak düzenli alınması gereken bir vitamindir.

C Vitamini Ne İşe Yarar? Faydaları ve Görevleri Nelerdir?

C vitamini , dokuların onarılmasına ve yenilenmesine, kalp hastalıklarından korunmaya, skorbütü önlemeye ve total ve LDL (kötü) kolesterolü, trigliseritleri azaltmaya ve demir emilimini artırmaya yardımcı olmaktadır.

C vitamini vücudumuzda bulunan bağ doku ve kıkırdak dokunun yapısında bulunan kollajen proteininin yapımında görev almaktadır.

C vitamini kalp ve damar sağlığına da faydalıdır.

C vitamini cilde parlaklık kazandırır. Cilt kuruluğuna iyi gelip, yaşlanmanın etkilerini azaltır.

C vitamininin vücudun soğuk algınlığı ve virüslerle mücadele etme becerisinde rol oynar ve bağışıklık sistemine fayda sağlar.

C vitamin içeren meyveler ve sebzeler nelerdir?

C vitamini içeren meyveler;

Bektaşi üzümü, Kuşburnu, Frenk üzümü, Kivi, Trabzon hurması, Mürver, Papaya, Çilek, Portakal, Limon, Ananas, Kavun, Greyfurt, Ahududu, Mandalina, Passion Fruit, Lime, Mango, Böğürtlen, Kızılcık, Yaban mersini, Üzüm, Kayısı, Erik, Karpuz, Muz, Avokado, Kiraz, Şeftali, Elma, Armut, Salatalık, Kuru üzüm, İncir, Muşmula.



C vitamini içeren sebzeler;

Chili biberi (yeşil), Chili biberi (kırmızı), Kırmızı biber, Maydanoz, Brokoli, Brüksel lahanası, Lahana, Karnabahar,Sarımsak, Patates, Domates, Ispanak, Havuç, Kuşkonmaz, Pancar, Marul, Patlıcan, Soğan.



C Vitamini Eksikliğinde Görülebilecek Olumsuzluklar

Enfeksiyonlara karşı vücut direnci düşmesi

Yaraların geç iyileşmesi Anemi (kansızlık)

Yavaşlayan metabolizma ve kolay kilo alımı

Şiş ve ağrılı eklemler

Saç kuruluğu Kuru ve pullu bir cilt

Diş eti iltihabı Diş minelerinde zayıflama

Vücutta kolaylıkla oluşabilen morluk

Burun kanaması



15/02/2020 12:10