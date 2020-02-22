Leman Denizgil yazdı: Chia Tohumu Faydaları

Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda chia tohumunun faydalarını ve neden tüketilmesi gerektiğini yazdı.

Denizgil'in yazısı şöyle:

Son zamanların en popüler besinleri arasında yer alan chia tohumu, tarihte Mayalar ve Azteklerin uzun yolculuklarda enerji vermesi ve tokluk sağlaması için yanlarına aldıkları en önemli besin kaynağıdır.

Chia tohumu son derece zengin bir besindir. A, B1, B3, E, D vitaminleri, kükürt, kalsiyum, demir, iyot, bakır, çinko, magnezyum, manganez olmak üzere birçok mineral, bol miktarda lif ve ayrıca esansiyel yağ asitleri içerir. Chia tohumu özellikle alfa linoleik asit, yani bitkisel omega 3 bakımından oldukça zengindir.

Yapılan çalışmalarda düzenli chia tüketiminin kalp ve damar sağlığı açısından çok yararlı olduğu gösterilmektedir.

Kalsiyum içeriğinin yüksek olması sebebiyle kemik sağlığının korunmasında ve osteoporozun önlenmesinde rol oynar.

Manganez içeriği sayesinde yorgunluk, unutkanlık problemlerinin ortadan kalkmasına yardımcı olur.

Antioksidan içeriği ile vücudu kansere ve yaşlanmaya karşı korur.

Bağışıklık sistemin güçlenmesinde, diş ve kemik sağlığının korunmasında önemli bir yere sahiptir.

Yüksek oranda lif içerdiğinden bağırsakların düzenli çalışmasında ve metabolizmanın hızlanmasında çok etkindir

Hücrelerin yenilenmesini sağlayarak cildin daha canlı görünmesini sağlar.

İçerdiği omega-3 sayesinde beyin fonksiyonlarını iyileştirir ve hafızayı güçlendirir.

22/02/2020 13:24