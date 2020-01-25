Leman Denizgil yazdı: Duygusal açlık ile nasıl başa çıkılır?

Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda duygusal açlığın ne olduğunu anlatttı ve yenebilmek için önerilerde bulundu.

Denizgil'in yazısı şöyle:

Duygusal açlık, stres, sıkıntı, aşırı iş yükü, aile baskısı ya da travmatik bir olaydan dolayı yeme isteğinin artması durumudur. Mutluluk dahi duygusal yeme isteğini artırabilir.

Duygusal açlık eğiliminde olan kişiler, yemek yemeyi bir kaçış yolu, rahatlama, eğlenme ya da bir şeyi kutlamak için araç olarak görebilir.

Duygusal Açlık Neden Olur?

Duygusal açlık durumunda vücudumuza alınan besinler karın doyurmak yerine duygusal istekten kaynaklanır. Daha çok yağ ve şeker, daha çok yüksek kalorili gıdalar tüketilir. Ancak çoğu zaman fizyolojik açlık durumunda olduğu gibi doyum noktasına ulaşılmaz. Duygusal açlık döneminde tükettiğimiz besinlerde pişmanlık duygusu ile başbaşa kalınır.

Duygusal açlığın pek çok nedeni vardır. Bu nedenlerin en sık görüleni psikolojik etmenlerden kaynaklansada, bazı durumlarda hormonal etmenlerde görülebilir. Leptin, ghrelin, kortizol, serotonin ve dopamin hormonları duygusal açlığı en çok tetikleyen hormonlar arasındadır.

Duygusal Açlık İle Nasıl Başa Çıkılır?

Duygusal açlığın üstesinden gelmek için, kişinin en önce duygusal açlık ile fiziksel açlığı ayırt etmesi gerekir.

Gerçek açlığı tanımlamayı öğrenin. Eğer ki yalnızca birkaç saat önce yemek yediyseniz ve mideniz de açlığa tepki olarak bir guruldama söz konusu değilse o an besin tüketmemelisinizdir.

Tetikleyicileri belirleyin. Bir yemek günlüğü tutun. Yediğiniz her şeyi, yemeden önce duygusal olarak neler hissettiğinizi ve yemek yedikten sonra neler hissettiğinizi not edin. Daha sonra, yemek yeme ihtiyacını doğuran duygularınızı tespit edin.

Yiyecekler dışında rahatlatıcı hobiler bulun. Özellikle can sıkıntısı hissettiğinizde yemek yemek yerine bir hobi bulun. Bir film izlemeyi deneyin, müzik dinleyin, yürüyüş yapın veya arkadaşlarınızı ziyaret edin.

Sağlıksız gıdaları evden çıkarın. Evinizde abur cubur yiyeceklerin olmaması duygusal açlığın önüne geçmenize katkı sağlayacaktır.

Aç hissettiğinizde sağlıksız gıdaları tüketmek yerine, bir parça meyve veya sebze atıştırın. Dengeli bir diyet ile besin tüketin. Duygusal yemek tüketimi sonrasında kendinize kızmak ve üzülmek yerine bu duygusal açlıkla başa çıkmak için yeme ihtiyacına yol açan durumları tespit ederek dengeli bir beslenme düzeni kurmalısınız ve bu konuda uzman olan kişilerden destek almalısınız. Sürekli bir şeyler yeme isteğinizin sebebi, duygusal açlık durumunuz olabilir.

25/01/2020 14:07