Leman Denizgil yazdı: Her derde deva tarçının faydaları

Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda tarçının faydalarını yazdı.

Denizgil'in yazısı şöyle:

Tarçın, kökeni Hint Okyanusu kıyılarına dayanan bir baharattır. Özellikle geldiği bölge ise Hindistan’ın güneyinde yer alan Sri Lanka adasıdır. Tarçının en bilinen yönü olan kokusu ferahlatıcı bir etkiye sahiptir ve ayrıca birçok temizlik, sağlık ve güzellik ürününde de kullanılır.

Toz ve kabuk şeklinde bulunan tarçın, mis kokusu ve tadı ile mutfağımızda yerini almakta. Tarçının yararları içeceklerin yanı sıra tatlı, kurabiye, pasta, börek ve bazı yemeklerin yapımında kullanılarak vücuda alınabilir.

Tarçının en önemli özelliği kan şekerini ve kolesterolü dengelemesidir. Tarçın, içeriğinde bulunan sinnamaldehit ile kan şekeri dengesini sağlamaya yardımcı olurken, aynı zamanda kolesterol düşürücü özellik de gösterir.

Tarçın çayı sindirim sisteminiz için de faydalıdır. Midedeki gazı azaltır, ülser oluşumunu engellemeye yardımcı olur, bulantı ve kusmayı durdurur.

Tarçın, yüksek miktarda antioksidan içerir. Böylece serbest radikallerin vücuttan uzaklaşmasına da yardımcı olur.

Mide boşaltımının yavaş olması, besinlerin daha uzun süre midede kalmasını sağlayarak tok kalmayı destekler. Bu sayede daha az besin tüketileceği için kilo vermeyi kolaylaştırır.

Düzenli tarçın tüketimi sindirim sistemini güçlendirir ve gaz birikimini engeller.

Anti-inflamatuvardır ve eklem ağrılarına, diş ağrılarına ve bağırsak inflamasyonuna iyi gelir.

Kanın pıhtılaşmasını engelleyen etkisi sayesinde, tarçın çayı içmek regl dönemlerini düzene sokmak için harika bir tedavidir.

Tarçın Nasıl Tüketilir?

Damak tadına göre ayarlanarak şeker yerine toz tarçın kullanılabilir. Çayı yapılıp içilebilir, meyvelerin üzerine serpilebilir. Süte, yoğurda, sütlü tatlılara, keklere, salepe eklenebilir.

Tarçın Tüketirken Dikkat!

Fazla tüketimi istenmeyen durumlara neden olabileceğinden reflü, mide ve bağırsak rahatsızlığı olanların, böbrek yetmezliği ve diyaliz hastalarının, karaciğer rahatsızlığı ve alerjisi olan kişilerin, hamile ve emziren kadınların, sık sık şeker düşmesi yaşayan (hipoglisemi), yüksek tansiyonu olan, şeker ilacı kullanan kişilerin tüketmemesi önerilir.

07/03/2020 16:31