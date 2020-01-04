Leman Denizgil yazdı: Kilo vermeyi zorlaştıran 7 diyet hatası

Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda, kilo vermeyi zorlaştıran 7 diyet hatasının neler olduğunu yazdı:

Denizgil'in yazısı şöyle:

Diyetin sürdürülebilir olması çok önemlidir. Yaşam tarzınıza ve koşullarınıza uymayan bir diyete devam edemezsiniz.

1.Başkalarının diyetlerini yapmayın.

Kilo vermeye karar verenlerin birçoğunun ilk yaptığı arkadaşlarının yaptığı diyeti yapmaktır. Oysa kalıcı değişiklik için sizin hayat tarzınızla uyumlu, sizi bıktırmayan ve size özel hazırlanmış diyet yapmak gerekir.

2.Çok düşük kalorili diyet yapmak.

En çok yapılan hatalardan biri de çok az yiyerek kilo vermeye çalışmaktır.

3. Öğünleri geçiştirmek ya da öğün atlamak.

Daha fazla kilo vermek için öğünler atlanır, daha az kilo almak istenir fakat bu süreç metabolizmayı yavaşlatır.

4. Şok diyetler yapmak.

Şok diyetler kısa süreli bir çözümdür. Kısa süre içerisinde size zayıflama şansı tanıyan bu hatalar daha sonra çok büyük bir olumsuzlukla geri dönüşe neden olmaktadır.

5. Öncesinde yanlış diyetlerle hızlı kilo kaybetmek.

Hızlı kilo vermek için daha önceden yaptığınız diyetler yağ kaybı yerine kas ve su kayıplarını oluşturur. Organlar ve dolayısıyla metabolizmanız zarar gördüğü için eskisi gibi çalışamaz duruma geldiği için kilo vermeniz zorlaşır.

6. Başkalarının diyetlerini yapmak.

Kilo vermeye karar verenlerin birçoğunun ilk yaptığı arkadaşlarının yaptığı diyeti yapmaktır.

7. Her gün tartılmak.

Diyet yaparken her gün tartılmak sizi psikolojik olarak etkiler. Her gün tartılmak diyeti yarım bırakmanıza ve sıkılmanıza neden olabilir.

04/01/2020 12:28