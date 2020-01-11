Leman Denizgil yazdı: Ödem nedir? Vücutta ödem neden oluşur?

Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda ödem hakkında bilgi verdi. Denizgil, ödem atmak için ne yapılması gerektiğini yazdı.

Denizgil'in yazısı şöyle:

Ödem; vücudun fazladan su tutmasına bağlı olarak eller, ayaklar, yüz ve gözler başta olmak üzere vücudun her yerinde görülebilen şişkinlik durumuna verilen addır.

Ödem, böbrek ve karaciğer hastalıkları, kalp-damar sorunları, hormonal hastalıklar gibi önemli hastalıkların göstergesi olabileceği gibi fazla kilo, aşırı tuz tüketimi, regl dönemi, menopoz, fazla karbonhidrat tüketimi, gün içerisinde az su tüketimi gibi durumlarda da ödem ortaya çıkabilir. Ayrıca sıcak ve soğuk hava farklılıkları da ödeme neden olabilir.

Tek başına bir hastalık olarak kabul edilmemekle birlikte böbrek, kalp-damar ya da karaciğer hastalıkları gibi pek çok hastalığın belirtilerinden biri olabilmektedir. Çünkü bir hastalığa bağlı olmadan tek başına da gelişebilir. Fazla kilolu olmak, uzun süre ayakta kalmak, stres, sıcak ve nemli hava, hamilelik ve adet öncesi dönem ve hatalı beslenmeye bağlı olarak görülebilmektedir.

Bir hastalığa bağlı olmamasına rağmen vücutta neden ödem oluşur?

Aşırı tuzlu beslenme vücuttaki sıvı tutumunu arttırır, kan basıncını yükseltir.

Az su içmek, vücutta ödem seviyesinin artmasını tetiklemektedir. Az su içen bireylerin vücutlarında toksik madde artışı fazla olur. Bu yüzden bol su içip bol idrara çıkmak önemlidir.

Alkol tüketimi vücutta su tutma kapasitesini arttırır. Alkol vücuttan atılırken suyu tutar ve ertesi gün su içme isteğiniz bu nedenle doğar. Alkolün detoksifikiye edilmesi yani vücuttan atılması yeterli su tüketimi yok ise zorlaşır ve tansiyon değişimlerine neden olur. Alkol alınıdığında önce hipotansiyon(tansiyon düşmesi) 6-8 saat sonra hipertansiyon (yani yansiyon yükselmesi ) görülür yani vücutta sıvı birikmesine neden olur.

Adet dönemi öncesinde bayanlar genellikle şişkinlik hissetmektedirler. Progesteron hormonunun etkisiyle vücutta su tutumu artar. Bu durum adet dönemi başlamadan 1 hafta öncesinde başlayıp bu dönem sonuna kadar sürebilmektedir.

Yetersiz hareket ve egzersiz kan dolaşımını yavaşlattığı için dokular arası sıvı birikimi artar ve ödem oluşur. Düşünün ki uzun süre yapılan yolculuklarda hareketsiz kalan vücut bölümlerinde şişmeler ve ödem oluşur.

Kortizol ilaçları vücutta su ve tuz tutumuna neden olmaktadır. Kortizon böbreklerden tuzun (sodyumun) geri emilimini arttırır. Kortizol aynı zamanda böbreklerden potasyumun atımını hızlandırır. Bu yüzden kortizon tedavilerinde tuzsuz ancak potasyum içeriği yüksek besinler tüketilmelidir. Kortizonun bir diğer etkisi de karbonhidrat metabolizmasını bozmasıdır. Kortizon kan şekerinin yükselmesine neden olur çünkü glikozun hücre içine girmesini engeller.(kan şekeri yükselir.) Karaciğerde glikojen depolarının artmasına ve kişilerde iştah, karbonhidratlı besinlerin alımının artışına sebep olur. Ve tüm bunların hepsi dolaylı olarak vücudun su tutma kapasitesini arttırmaktadır.

Uykusuzluk ve stress yine vücutta ödemin başlıca sebeplerindendir. Yetersiz ve kalitesiz uyku ile birlikte stress vücutta kortizol salımını arttırır ve beden su tutmaya meyilli hale gelir. Aşırı stresli ve gergin kişilerde kalitesiz bir uyku sonrası uyandıklarında hissettikleri ödem ve şişkinliğin sebebi budur.

Gıda intoleransı, size dokunan, vücudunuzun sindiremediği bir gıda, ödeme sebebiyet verebilir.

Ödem Atmak İçin Ne Yapmalı?

En önemli ödem sökücülerin başında su gelmektedir. Ödem atmak için su tüketiminizi 2,5-3,0 lt’ye kadar çıkarabilirsiniz.

Dengeli uyku, ödemi vücuttan uzaklaştırmak için oldukça önemlidir. Günde en az 6-8 saat uyumaya çalışın

Tuzu azaltmanız,vücudunuzun ödem tutmasının önüne geçecektir. Bu nedenle, yemekleri az tuzlu yapmaya ve sofranızdan tuzu kaldırmaya özen gösterin. Turşu gibi tuz oranı yüksek salamura besinlerden de uzak durum.

Asitli ve şekerli içecekler ve çay, kahve gibi kafein içeriği yüksek içeceklerden uzak durun. Fazla kafein vücudunuzun su tutmasına neden olacaktır.

Düzenli olarak fiziksel aktivite yapmak,vücuttaki sıvı dengesinin düzenlenmesine yardımcı olur. Düzenli yürüyüşler ödem atmanızı kolaylaştıracaktır.

Yeşil yapraklı sebzeler vücuttaki fazla suyun atılmasına yardımcı olur. Ayrıca posa içeriği yüksek olan gıdaların da bağırsakların çalışmasını artırdığı için, ödemin atılmasına etkisi vardır.

11/01/2020 15:18