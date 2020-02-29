Leman Denizgil yazdı: Pırasanın seveni az ama faydası çok!

Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda pırasanın faydalarını yazdı.

Denizgil'in yazısı şöyle:

Pırasa; çiğ ve pişmiş olarak tüketilebilen mineral ve vitamin açısından zengin bir sebzedir. Pırasada, kemik sağlığı ve kan akışının düzenlenmesinde önemli bir rol oynayan K vitamini bol miktarda bulunuyor.

İşte Pırasanın Faydaları;

1.Antioksidan

Pırasa, güçlü bir antioksidan olan "polifenol" içerir. Bu antioksidanlar vücudumuzda bulunan ve çeşitli kronik hastalıklara zemin hazırlayan serbest radikallere karşı koruma sağlamaktadır..

2.Prebiyotikler bağırsak hareketi ve kabızlığı düzenler:

Prebiyotikler kolon bakterilerinin sayı ve aktivitelerini artırmakla birlikte probiyotiklerin (barsaklarda bulunan mikroorganizmaları düzenleyen mikroorganizmaların) aktivitesini artıran sindirilmeyen karbonhidratlardır. Bu özelliği sayesinde barsak hareketlerini artırır ve kabızlığı düzenler.

3.Kemik sağlığı için önemlidir:

Pırasadaki yüksek K vitamini, kemik sağlığı için hayati önemi olan bir protein olan osteokalsini aktive eder.

4.Kalp sağlığını iyileştirir:

Kandaki yüksek homosistein düzeyleri, koroner arter hastalığı ve ateroskleroz gibi kardiyovasküler hastalık riskini artırabilir.

5.Kansere karşı korur:

Pırasa, akrabası sarımsak gibi yüksek oranda alil sülfür içerir. İçeriğindeki alil sülfür sayesinde tümör oluşumuna neden olan etmenleri ortadan kaldırır.

6.Kan damarlarınızı korur:

Pırasada bol miktarda bulunan kaempferol isimli flavonid kan damarlarınızı serbest radikallerden ve reaktif oksijen türlerinden aktif bir şekilde korurken vücudunuza nitrik asidin verdiği zararları azaltır.

7.Kronik iltihap riskini azaltır:

Kronik inflamasyon (iltihap) kalp sağlığı için zararlıdır. K Vitamini diyabet, obezite ve romatoid artrit gibi kronik enflamatuar hastalıklara karşı savaşabilen anti-enflamatuar özelliklere sahiptir.

Pırasanın Besin Değerleri

100 g pırasada aşağıdakiler bulunur:

Enerji: 61 Kcal

Karbonhidrat: 14.15 g

Protein: 1,50 g

Toplam yağ: 0,30 g

Kolesterol: 0 mg

Lif: 1,8 g

Folat: 64 µg

Niasin: 0,400 mg

Tiamin: 0,060 mg

A vitamini: 1667 IU

C vitamini: 12 mg

E vitamini: 0.92 mg

K vitamini: 47 µg

Sodyum: 20 mg

Potasyum: 180 mg

Kalsiyum: 59 mg

Demir: 2.10 mg

Magnezyum: 28 mg

Fosfor: 35 mg

Selenyum: 1 µg

Çinko: 1,2 mg

29/02/2020 12:09