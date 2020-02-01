Leman Denizgil yazdı: Reflü ve Beslenme

Diyetisyen Leman Denizgil, HABERKIBRIS için kaleme aldığı yazıda reflü hastalığında nasıl beslenilmesi gerektiğini yazdı.

Denizgil'in yazısı şöyle:Reflü (özefajit), mideye giden besinlerin tekrar geri dönerek yemek borusuna doğru ilerlemesi ve kaçması ile birlikte özefagus mukozasında tahriş oluşması ve bunun ülsere sebep olması olarak bilinir.

Reflü Hastalığı Belirtileri Nelerdir?

Reflü hastalığı belirtileri arasında en önemlisi yemekten sonra görülen midede yanma hissidir.

Genelde ise yemek bittikten 30-60 dakika içinde hissedilir ve yatıp uzanma ile birlikte artış gösterir.

Tipik belirtiler arasında midede yanma hissi, sürekli hıçkırık, astım, ses kısıklığı, ağız kokusu, dişlerde mine kaybı, öksürük, zatürre ve göğüs ağrısı yer almaktadır.

Acı, ekşi mide içeriğinin kendiliğinden ağıza doğru gelmesi ile de belirti verebilir.

Kusma veya bulantı olmadan yaşan bir durumdur. Bazı zamanlarda ise reflüsü olduğunu kişiler fark etmeyebilir.

Reflü Hastalığında Beslenme Nasıl Olmalı?

Az az sık sık beslenilmeli, bir anda fazla yemek yenmemeli veya uzun süre aç kalınmamalıdır.

Acı baharatlar, karbonatlı içecekler, domates, turunçgiller tüketimi en aza indirilmelidir.

Çok sıcak veya çok soğuk besinler tüketilmemelidir.

Çikolata, alkollü içecekler,kafeinli içecekler ( çay, kahve, gazlı içecekler, enerji içecekleri gibi) tam yağlı süt/yoğurt, krema, tam yağlı peynir çeşitleri, kakao tüketilmemeli.

Kızartma ürünleri, şarküteri ürünleri (sosis, salam vb.) tüketilmemeli.

Dondurulmuş ürünler, hamur ve hamur işleri, şerbetli-yağlı tatlılar tüketilmemeli.

Herhangi bir semptoma sebep olan sebze / meyveler ( Sebze ve meyve semptomları kişiden kişiye farklılık gösterebilmektedir) tüketilmemeli

Turşu, soğan, sarımsak, nane ve nane şekeri, sirke, et suyu ile hazırlanmış yemekler tüketilmemeli.

Reflü Hastalığını Azaltmanın Yolları;

Yemeklerden sonra en az 2-3 saat boyunca kesinlikle uzanmamak, yatmamak gereklidir.

Yatağın başucunu 15 cm kadar yukarı kaldırılıp uygun pozisyon alınabilir.

Dar kemerler ya da beli daraltıcı korse ve benzeri giysilerden kaçılmalıdır.

Sakız çiğnemekten kaçınılmalıdır. Sakız çiğnerken yutulan hava geğirmeye ve daha fazla reflüye neden olabilir.

01/02/2020 16:22