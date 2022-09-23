Leman Sam Girne’de sahne aldı

Türkiye'nin tanınmış ses sanatçısı Leman Sam, 10. Girne Kültür Sanat Günleri kapsamında dün gece Girne Belediyesi Amfi Tiyatro’da sahne aldı.

Girne Belediyesi'nden verilen bilgiye göre, Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, Covid-19 pandemisi nedeniyle iki yıl ara verdikleri kültür sanat etkinliklerini tekrardan kent halkıyla buluşturmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

Güngördü, 10’uncu Kültür Sanat Günlerinin sloganını, “Sanat, Barış ve Hoşgörü” olarak belirlediklerini kaydetti.

Daha sonra sahne alan usta sanatçı Leman Sam, 90’lı yıllardan günümüze gönüllere taht kurmuş "İlla İlla, Ayrılığa Dayanamam, Rüzgar, Nereye Kadar, Aşkımdan Vazgeçme, Gül Güzeli, Anladım, Kavak Yelleri, Daha Gidecek Yolumuz Var" gibi şarkılarının yanı sıra türküler ve hareketli şarkıları ile Amfi Tiyatro'yu dolduran coşkulu kalabalığın eşliğinde söyledi.

Amfi Tiyatronun dörtte üçünün dolduğu gecede Sam’a 6 kişilik orkestrası ve bir kadın vokalisti eşlik etti. Ünlü modacı Yıldırım Mayruk ve Barbaros Şansal konseri izleyenler arasındaydı.

Konseri boyunca yeniden Kıbrıs'ta konser vermekten duyduğu mutluluğu ifade eden ve kendini "festival şarkıcısı" diye niteleyen Leman Sam, dinleyenleriyle kucaklaşıp fotoğraflar çektirdi.

Girne Kültür Sanat Günleri'nin final etkinliği 12 Ekim'de Kolpa konseri olacak.

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23/09/2022 15:40