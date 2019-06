Lemar kalitesi Girne Boğaz’da tüketici ile buluştu

Kuzey Kıbrıs’ta perakende sektöründe yüksek kalitede hizmet sunan Lemar Süpermarket zincirlerinin 16. mağazasının resmi açılışı yoğun katılım ile yapıldı.

Kuzey Kıbrıs’ta perakende sektörün öncü kurumu olan Levent Gıda Ltd Girne Boğaz bölgesindeki 16. Lemar Süpermarket’in resmi açılış etkinliğini, Başbakan Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, davetliler, iş ortakları ve basın mensuplarının katılımıyla 31 Mayıs Cuma günü gerçekleştirdi. Açılış etkinliği, Lemar İnsan Kaynakları Müdürü Erkan Yergin ve Başbakan Ersin Tatar’ın açılış konuşmaları ile saat 18.00’da başladı.

Ersin Tatar: ‘‘Boğaz bölgesine istihdam ve ekonomik değer bakımından yeni bir kapı açılmıştır.’’

Başbakan Ersin Tatar sözlerine, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetine her anlamda büyük katkıları olan Özer Boyacı ve ailesinin ülkeye yapmış olduğu yatırımlarla büyük ekonomik değerlere sahip olduklarını, ülkede yarattıkları istihdam olanaklarının devam etmesini temenni ederek başladı. Ersin Tatar, Boğaz bölgesine istihdam ve ekonomik değer bakımından yeni bir kapı açıldığını ve bu büyük yatırımın bölgenin gelişmesine daha da katkısı olacağını belirterek, Boğaz Lemar’ın bölge halkına ve Lemar ailesine hayırlı, uğurlu olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Başbakan Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Lemar Direktörleri Gaye Boyacı Menteş, Gözde Boyacı ve Rüstem Önkal tarafından kurdele kesilerek Boğaz Lemar’ın açılışı gerçekleştirildi. Başbakan ve bakanlar beraberinde bölge halkı açılışın ardından Boğaz Lemar’ı gezdi. Büyük ilgi gören ve yoğun katılım ile gerçekleşen açılış etkinliğine yönelik bir çok promosyon ve kampanya müşterilerin yüzünü güldürdü.

Girne Boğaz bölgesinde bin 700 metrekarelik alan üzerine solar güneş enerji sistemleri ile 3 milyon sterlin civarındaki yatırım kapsamında müşterilerine sürdürülebilir kalite, en uygun fiyat ve yüksek hizmet standartlarıda en iyi hizmet kalitesini sunan Lemar Süpermarket, gıda, kişisel bakım ve temizlik gibi temel ihtiyaç maddelerinin yanı sıra kırtasiye, zücaciye, elektronik ve tekstil gibi kategorilerin de yer aldığı toplamda 11.000 çeşit ürün portföyü ile bölgedeki tüketicilerin tüm gereksinimleri karşılayacak.

Lemar, Boğaz’da yeni bir sosyal yaşam alanı oluşturuyor

Faaliyet gösterdiği her bölgede canlılık ve farklılık yaratan Lemar, bölgede 200 kişilik yeni istihdam alanı da yaratıyor. En büyük yedi Lemar’dan birisi olan Boğaz Lemar modern mimari yapısının yanı sıra her alanda sunacağı hizmet sayesinde müşterilerin yaşam kalitesini de ileriye taşıyacak. Boğaz Lemar’da market alanı dışında 3.284 metrekare alışveriş alanına konumlandırılan 11 adet dükkân ile bölge halkı ve çevresi için için farklı alışveriş olanakları sunacak. Ayrıca bölgedeki halkın ihtiyaçlarını ön planda tutan Lemar, Kuzey Kıbrıs’ın en büyük fast food zinciri olan Burger City’nin onuncu şubesi Haziran’da Boğaz Lemar’da açılacak. Boğaz Lemar’da hizmete giren bir diğer sosyal alan ise, 0-4 ve 4-9 yaş grupları için tasarlanmış farklı oyun alanlarına sahip 386 metrekare alana inşa edilen ülkenin en büyük kapalı çocuk alanlarından biri ‘‘Happy Kids’’. Çocukların eğlenceli zaman geçirebilmesi için her şeyin en ince ayrıntısına kadar düşünüldüğü Happy Kids’te, çocuklar tam donanımlı alanda oyun oynayabilecek, doğum günü ve özel günler için ayrılmış parti bölümünde ise çocukların her anını renklendirmek için hizmet verecek. Açılışa özel çocuklar için düzenlenen sürpriz etkinliklerin de yer aldığı Happy Kids çocuk festivali ise tüm hafta boyunca devam edecek.

Lemar’dan Refik Ejder’e destek

İnsana ve yaşama verdiği değeri bir kez daha kanıtlayan Lemar, Boğaz Lemar açılış etkinliği kapsamında bir yıldır beyin tümörü ile mücadele eden 5 yaşındaki Refik Ejder’i unutmadı. Lemar tüm sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuru ile açılış etkinliğinde iş ortakları ve tedarikçilerden çiçek gönderilmesi yerine Refik Ejder adına bağış yapılacak hesap numaralarını paylaşarak bağış kampanyası oluşturdu. Bunun yanı sıra Lemar, açılış günü hizmet vermeye başlayan ‘‘Happy Kids’’ çocuk oyun parkının 1 aylık gelirini de Refik Ejder’e bağışlanacağını duyurdu.