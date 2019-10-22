Lenf Kanseri (Lenfoma) Nedir? Lenfoma Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?

Lenf Kanseri (Lenfoma) Nedir?

Bağışıklık sisteminin parçaları Vücudunuzun lenf sistemi, sizi enfeksiyon ve hastalıklara karşı koruyan bağışıklık sisteminizin bir parçasıdır. Lenf sistemi, bademcikleriniz ve adenoidlerinizin yanı sıra dalağınızı, timüsünüzü, lenf bezlerini ve lenf kanallarını içerir.

Lenf kanseri (Lenfoma), vücudun mikropla mücadele ağının bir parçası olan lenfatik sistemde gelişen bir kanser türüdür.

Lenf sistemi, lenf düğümlerini (lenf bezleri), dalak, timüs bezi ve kemik iliğini içerir. Lenfoma tüm bu bölgeleri ve vücudun diğer organlarını etkileyebilir.

Birçok lenfoma türü vardır. Ana alt türleri şunlardır:

Hodgkin lenfoma (eski adıyla Hodgkin hastalığı)

Non-Hodgkin lenfoma(NHL)

Sizin için en uygum lenfoma tedavisi lenfoma tipine ve şiddetine bağlıdır. Lenfoma tedavisi kemoterapi, immünoterapi ilaçları, radyasyon tedavisi, kemik iliği nakli veya bunların bazı kombinasyonlarını içerebilir.

Lenf Kanseri (Lenfoma) Belirtileri

Lenfoma belirtileri ve semptomları şunları içerebilir:

Şişmiş Lenf Düğümleri Boyundaki (inset) lenf düğümleri gibi lenf düğümleri vücudunuzun her tarafında bulunur.

Boyun, koltuk altı veya kasıklarda lenf düğümlerinin ağrısız şişmesi

Kalıcı yorgunluk

Ateş

Gece terlemeleri

Nefes darlığı

Açıklanamayan kilo kaybı

Ne zaman doktora görünmeli?

Sizi endişelendiren herhangi bir belirti veya semptomunuz varsa doktordan vakit kaybetmeden randevu almalısınız.

Lenf Kanseri (Lenfoma) Nedenleri?

Doktorlar lenf kanserine neden olan şeyden henüz emin değiller. Fakat lenfosit adı verilen hastalıklı beyaz kan hücresinin genetik mutasyon geliştirmesiyle başlar. Mutasyon, hücrenin hızla çoğalmasını ve çoğalmaya devam eden birçok hastalıklı lenfosite neden olduğunu söyler.

Mutasyon ayrıca diğer hücrelerin ölmesi durumunda hücrelerin yaşamasına da izin verir. Bu, lenf düğümlerinde çok fazla hastalıklı ve etkisiz lenfositlere neden olur ve lenf düğümlerinin şişmesine neden olur.

Lenf Kanseri (Lenfoma) Risk Faktörleri

Lenfoma riskini artıran faktörler şunlardır:

Yaşınız. Bazı lenfoma tipleri genç erişkinlerde daha sık görülürken, diğerleri çoğu kez 55 yaşın üstündeki kişilerde teşhis edilir.

Bazı lenfoma tipleri genç erişkinlerde daha sık görülürken, diğerleri çoğu kez 55 yaşın üstündeki kişilerde teşhis edilir. Erkek olmak. Erkeklerin, kadınlara göre lenf kanseri geliştirme olasılığı daha yüksektir.

Erkeklerin, kadınlara göre lenf kanseri geliştirme olasılığı daha yüksektir. Bozulmuş bağışıklık sistemine sahip olmak. Lenf kanseri, bağışıklık sistemi hastalıkları olan kişilerde veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişilerde daha yaygındır.

Lenf kanseri, bağışıklık sistemi hastalıkları olan kişilerde veya bağışıklık sistemini baskılayan ilaç kullanan kişilerde daha yaygındır. Belirli enfeksiyonların geliştirilmesi. Bazı enfeksiyonlar, Epstein-Barr virüsü ve Helicobacter pylori enfeksiyonu dahil olmak üzere artmış lenfoma riski ile ilişkilidir.

Kaynak:Lenf Kanseri (Lenfoma) Nedir? Lenfoma Belirtileri ve Nedenleri Nelerdir?

22/10/2019 11:21