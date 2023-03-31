Lenfödem hastaları alkol ve tuz tüketimine dikkat!

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31/03/2023

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Lenfödem hastaları alkol ve tuz tüketimine dikkat!

Uzman fizyoterapist Emine Kütüküt, lenfödemin halk arasında fil hastalığı olarak bilindiğini ve hücreler arasında oluşan sıvı olduğunu söyledi. Emine Kütüküt, lenfödemin kronik ve ilerleyici olduğuna dikkat çekerek lenf sistemin dışardan herhangi bir hasara uğradığı zaman yetersizliğe maruz kaldığını belirterek “yetersizlik sonrasında lenf sıvısını taşıyamaz hale gelir ve sıvı birikintileri olur.  Sıvı birikintileri dışardan bakıldığı zaman şişlik olarak dokunun altında birikir. ”dedi

31/03/2023 08:40
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