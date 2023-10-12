Lentonya, Ermenistan'ı 10 kişiyle geçti

EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takımımızın da yer aldığı D Grubu'nda Letonya, 10 kişiyle Ermenistan'ı 2-0 mağlup etti.

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12/10/2023

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Lentonya, Ermenistan'ı 10 kişiyle geçti

Letonya ile Ermenistan, EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nda kozlarını paylaştı.

39. dakikada Janis Ikaunieks ve 68. dakikada Daniels Balodis'in golleriyle Letonya sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 52. dakikasında Letonya'da Marcis Oss kırmızı kart gördü.

D Grubu'nda ilk galibiyetini alan Letonya 3 puanı hanesine yazdırırken, Ermenistan ise 7 puanda kaldı.

12/10/2023 21:30
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TAGS: Lentonya, Ermenistan’ı 10 kişiyle geçti
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