Lentonya, Ermenistan'ı 10 kişiyle geçti
EURO 2024 Elemeleri'nde A Milli Takımımızın da yer aldığı D Grubu'nda Letonya, 10 kişiyle Ermenistan'ı 2-0 mağlup etti.
12/10/2023
Letonya ile Ermenistan, EURO 2024 Elemeleri'nde D Grubu'nda kozlarını paylaştı.
39. dakikada Janis Ikaunieks ve 68. dakikada Daniels Balodis'in golleriyle Letonya sahadan 2-0 galip ayrıldı.
Karşılaşmanın 52. dakikasında Letonya'da Marcis Oss kırmızı kart gördü.
D Grubu'nda ilk galibiyetini alan Letonya 3 puanı hanesine yazdırırken, Ermenistan ise 7 puanda kaldı.