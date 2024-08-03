Leon Marchand, Michael Phelps'in rekorunu kırdı
Yüzmede erkekler 200 metre bireysel karışık stilde Fransız Leon Marchand, Michael Phelps'e ait olan olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı
03/08/2024
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yüzme branşı erkekler 200 Metre Bireysel Karışık kategoride finaller yapıldı.
Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Fransız yüzücü Leon Marchand, 1 dakika 54 saniye 6 saliselik süresiyle, ABD'li ünlü yüzücü Michael Phelps'in Pekin 2008 Olimpiyat Oyunları'nda 1 dakika 54 saniye 23 saliseyle kırdığı olimpiyat rekorunun yeni sahibi olarak altın madalya aldı.
Büyük Britanyalı Duncan Scott, 1 dakika 55 saniye 31 saliseyle gümüş madalya kazanırken, Çinli yüzücü Shun Wang ise 1 dakika 56 saniyelik derecesiyle bronz madalyaya uzandı.