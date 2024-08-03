Leon Marchand, Michael Phelps'in rekorunu kırdı

Yüzmede erkekler 200 metre bireysel karışık stilde Fransız Leon Marchand, Michael Phelps'e ait olan olimpiyat rekorunu kırarak altın madalya kazandı

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03/08/2024

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Leon Marchand, Michael Phelps'in rekorunu kırdı

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'nda Yüzme branşı erkekler 200 Metre Bireysel Karışık kategoride finaller yapıldı.

Paris La Defense Arena'da gerçekleştirilen organizasyonda Fransız yüzücü Leon Marchand, 1 dakika 54 saniye 6 saliselik süresiyle, ABD'li ünlü yüzücü Michael Phelps'in Pekin 2008 Olimpiyat Oyunları'nda 1 dakika 54 saniye 23 saliseyle kırdığı olimpiyat rekorunun yeni sahibi olarak altın madalya aldı.

Büyük Britanyalı Duncan Scott, 1 dakika 55 saniye 31 saliseyle gümüş madalya kazanırken, Çinli yüzücü Shun Wang ise 1 dakika 56 saniyelik derecesiyle bronz madalyaya uzandı.

03/08/2024 10:21
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TAGS: Leon Marchand, Michael Phelps
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